Власти предупредили израильтян об уникальном событии по случаю Международного дня Холокоста

Уникальное мероприятие министерства благосостояния и социального обеспечения по случаю Международного дня Холокоста: конференция, проводимое министром Яаковом Марги, будет транслироваться непосредственно для переживших Холокост.

Министерство благосостояния и социального обеспечения проведет уникальное дигитальное мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста, которое состоится в эту пятницу (27 января).

Памятное мероприятие состоится завтра (четверг, 26.01) в присутствии министра благосостояния и социального обеспечения депутата кнессета Яакова Марги и при участии:

• Бригадный генерал запаса Цвика Пирейзен, генеральный директор института «Яд Вашем»

• Раввин Бенни Лау, председатель организации Akim Israel

• Профессор Моше Циммерман, руководитель Центра немецкой истории Еврейского университета, специалист по истории нацизма.

Также в конференции примут участие пережившие Холокост, которые расскажут свои личные истории, а также будут представлены услуги Министерства благосостояния и социального обеспечения для переживших Холокост.

Мероприятие начнется в 09:45 и будет транслироваться через социальные сети министерства (https://www.facebook.com/molsa.gov.il), а также будет транслироваться в прямом эфире в 180 дневных центрах для пожилых людей по всей стране и непосредственно в дома примерно 2000 переживших Холокост через систему Unifer.