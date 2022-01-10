Власти приняли важное решение по поводу «зеленого паспорта» в Израиле

Стало известно о том, что во время телефонного голосования правительство Израиля приняло решение отменить требование предъявлять «зеленый паспорт» на входе в торговые центры.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Израильские трудовые будни».
Вместо этого в ТЦ теперь будет действовать так называемый «фиолетовый стандарт».
«Теперь там будет действовать «тав саголь» — ограничение по единовременному количеству посетителей в соответствии с размерами магазина», — сообщили на телеграм-канале.
Ранее Курсор сообщал, что Кнессет переходит на особый режим работы из-за коронавируса.
Кроме того, мы писали, что доктор Шарон Альрои-Прайс рассказала о ситуации с ПЦР-тестами в Израиле.
Еще напомним, что минздрав планирует разрешить ПЦР-тесты для всего населения.
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