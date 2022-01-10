Власти приняли важное решение по поводу «зеленого паспорта» в Израиле

Новые правила будут действовать в торговых центрах.

Стало известно о том, что во время телефонного голосования правительство Израиля приняло решение отменить требование предъявлять «зеленый паспорт» на входе в торговые центры.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израильские трудовые будни».

Вместо этого в ТЦ теперь будет действовать так называемый «фиолетовый стандарт».

«Теперь там будет действовать «тав саголь» — ограничение по единовременному количеству посетителей в соответствии с размерами магазина», — сообщили на телеграм-канале.

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