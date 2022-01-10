Кнессет переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Эксперты полагают, что за эту неделю в Израиле будет выявлено до полумиллиона новых инфицированных.

В связи с высоким ростом заболеваемости коронавирусом среди политиков Кнессет переходит на особый режим работы. Так, количество сотрудников, работающих непосредственно в здании, а также посетителей сильно сокращается. Важные проекты законов будут выноситься на голосование еще до конца недели.

Отметим, что практически каждый день становится известно о заражении очередного депутата коронавирусом. К примеру, вчера болезнь была выявлена у Исраэля Айхлера, который болел COVID-19 ранее, а также был вакцинирован.

Кроме того, тесты у руководительницы фракции партии «Еш атид» Наты Атиас и у советницы депутата (и министра в Канцелярии главы правительства) Абира Кары также дали положительный результат. Еще коронавирусом заразились несколько сотрудников парламентских служб.

Ранее Курсор сообщал, что в Израиле вступили в силу новые карантинные правила для школ.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что по словам Беннета, текущая волна COVID-19 затронет от 2 до 4 миллионов израильтян.

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