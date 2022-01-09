Власти пытаются вернуть на родину убитого в Казахстане гражданина Израиля

Заместитель мэра Ашдода Эли Нахт сказал, что парень вышел из дома с двумя друзьями.

Вице-президент Aero-Asia Гэри Корен рассказал об усилиях, которые предпринимаются, чтобы доставить тело погибшего в результате трагического случая в Казахстане Бену Коджиашвили в Израиль.

Об этом сообщает maariv.co.il.

Корен пояснил, что бурные беспорядки произошли после того, как МВД объявило о захвате всех точек оппозиции. По его словам, Россия также заинтересована в преодолении острого кризиса в стране, поскольку в стране преобладает русское меньшинство, а также из-за границы между странами.

Заместитель мэра Ашдода Эли Нахт сказал, что парень вышел из дома с двумя друзьями, это не была шальная пуля, двое парней, которые были с ним, были легко ранены, и он был убит двумя пулями.

Действует комендантский час, который начинается в 23:00 в ночное время , он вышел в 22:00. Вчера его родители опознали его тело.

Ранее Курсор сообщал, что в Казахстане задержали более трех тысяч человек.

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