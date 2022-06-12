Власти Тель-Авива утвердили план строительства нового района на сотни домов

МуниципалитетТель-Авива сообщил о планах строительства нового района на месте автобусного парка Дан. На его месте будут построены дома с 740 единицами жилья, а также школа и шесть детских садов.

Местный комитет по планированию и строительству Тель-Авива утвердил план строительства нового микрорайона на въезде в Рамат Хахаяль рядом с районом Шикун Дан на северо-востоке Тель-Авива. Согласно плану, будет построено 740 единиц жилья, школа с 36 классами, шесть детских садов и 1 350 квадратных метров коммерческих площадей.

Микрорайон будет построен на месте автобусного парка Дан. 97 квартир будут доступным жильем, а 15% жилья будет предназначено для долгосрочной аренды. 25% квартир будут площадью не более 50 квадратных метров, 30% — в среднем 75 квадратных метров, 30% — в среднем 95 квадратных метров и 15% — 110 квадратных метров.

Автобусный парк Дан представляет собой треугольный участок, граничащий с улицей Мишмар Хаярден, улицей Рауля Валленберга, улицей Пинхаса Розена и улицей Нахлаот. Здания вдоль улиц Рауля Валленберга и Пинхаса Розена будут 19-этажными, а вдоль улицы Мишмар Хаярден — 15-этажными. Остальные здания будут высотой в семь этажей.

Оценщик недвижимости Ирит Вануну считает, что квартиры будут продаваться по цене 50 тысяч шекелей за квадратный метр. Вануну ожидает, что проект привлечет финансово состоятельных людей и доступные квартиры не повредят проекту. Что касается арендной платы, она ожидает, что четыре квартиры будут сдаваться в аренду за 10 тысяч шекелей в месяц.

Курсор ранее писал, что Тель-Авив вошел в топ-10 самых дорогих городов мира за 2022 год. Независимо от того, в каком порядке города перечислены согласно различным критериям, ясно, что в азиатских, европейских и североамериканских городах жить намного дороже, чем в их аналогах в Африке и Южной Америке.