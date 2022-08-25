Попал под авто и чудом выжил: опубликовано жуткое видео ДТП с мальчиком на велосипеде в Ашдоде

Мальчик, не глядя на дорогу, выехал на трассу и был сбит проезжающей машиной. Он чудом выжил.

Вчера в среду было опубликовано леденящее кровь видео с наездом на ребенка в Ашдоде. Мальчик выехал на дорогу, был сбит проезжающей машиной и чудом выжил.

Инцидент произошел на прошлой неделе.

«Каждый день я вижу, как дети мчатся на велосипедах по дороге, — сказал местный житель, опубликовавший ужасающие документы. — Не бывает дня, чтобы я не говорил себе, что это дело когда-нибудь закончится катастрофой, не дай Бог. Ведь это трасса, водители ездят по ней не меньше 70 км/ч. Там уже убито несколько жителей».

Но на этот раз, по его словам, зрелище было поистине ужасающим. «Мои дети рассказали, что видели, как группа детей мчалась по тротуару и по дороге, даже не глядя ни влево, ни вправо. Если бы ребенок проехал еще на несколько сантиметров вперед, и столкновение с ужасающим результатом было бы неизбежным».

К счастью, оказалось, что камеры во дворе его дома засняли все происходящее, и поэтому на видео видно, как дети мчатся на велосипедах прямо по дороге, даже не останавливаясь ни на минуту, чтобы убедиться, что дорога пустая. Позже на дорогу вырывается и самый маленький из группы, правда, в отличие от своих друзей — на этот раз все заканчилось аварией.

Водитель продолжил движение, но позже останавился, в то время как другой водитель вышел в полной панике и пытался помочь ребенку. Потом друзья мальчика вернулись на место происшествия, с ужасом обнаружив, что он пострадал в аварии, хотя на этот раз она закончилась — чудесным образом — без каких-либо травм, по крайней мере, физических.

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