В Британии создадут истребитель, который будет читать мысли пилота

В Великобритании работают над созданием истребителя с искусственным интеллектом, который в экстренных случаях сможет заменить пилота.

Британская BAE Systems, Rolls-Royce, европейская European missiles group MDBA и итальянская Leonardo работают над созданием уникального истребителя, способного читать мысли пилота.

Об этом сообщает издание BBC.

Реактивный самолет Tempest, оснащенный искусственным интеллектом, который будет помогать пилоту в экстренных случаях, обещают представить в 2027 году. Собирать и испытывать его планируют на заводе в ланкаширском Уортоне.

Разработчики рассказали, что в шлеме пилота будут находиться датчики, способные считывать сигналы человеческого мозга и другую медицинскую информацию. «Умный шлем» соберет базу уникальных биометрических и психометрических данных конкретного пилота, которая позволит бортовому ИИ вмешаться и взять на себя управление, если датчики укажут, что летчику нужна помощь — например, если тот потеряет сознание.

Большая часть производства истребителя Tempest будет автоматизирована, причем все будет устроено так, что роботы на производственной линии смогут обмениваться данными с поставщиками, чтобы быстрее получать необходимые детали.

Однако, главной инженерной сложностью является возможный перегрев истребителя в результате постоянного сбора и обработки данных сенсорами, которые будут установлены как на самом истребителе, так и внутри его.

Сейчас инженеры думают, как избавиться от лишнего тепла, сохранив при этом достаточно энергии, чтобы поддерживать работу всех цифровых устройств Tempest.

«Курсор» писал ранее, что Израиль планирует потратить 2 млрд шекелей на развитие искусственного интеллекта.