В Великобритании создают уникальный дрон-вертолет для поиска подлодок

В случае появления противника, БПЛА предупредит вертолеты с экипажами на борту об угрозе и вызовет на подмогу суда, которые могут ее уничтожить.

Компания Leonardo занимается разработкой для армии Великобритании инновационного робота-вертолета, который будет искать вражеские подводные лодки.

В минобороны Соединенного королевства заключили контракт на сумму в 60 миллионов фунтов стерлингов на проектирование и разработку этого удивительного дрона. Вертолет называется Project Proteus.

Компания уже представила демонстрационный прототип, который весит примерно 3 тонны. Сейчас вражеские подлодки ищет аппарат, который весит 10 тонн. Военные испытания, правда, запланированы лишь на 2025 год.

По словам инженеров, вертолет может сбрасывать в воду специальные буи, которые и будут проверять подводное пространство на наличие вражеских подлодок.

А вот военные предполагают, что с помощью вертолета можно будет проводить эвакуацию раненых. Сейчас вражеские подлодки

Ранее наш сайт писал, что американские ученые создали роботизированное сердце, которое работает лучше человеческого. Так, команда экспертов создала новый деформируемый насос из силиконовой трубки с обмотанными вокруг нее соленоидами.

Кроме того, редакция Курсора писала, что американские инженеры создали роботов для чистки зубов.

Еще напомним, что инженеры создали робота, который ищет потерянные вещи.