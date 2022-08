ВМС США и Израиля начали четырехдневные учения в Красном море

Американские и израильские военно-морские силы начинают четырехдневные морские учения в Красном море, сообщает 5-й флот ВМС США.

«Учения являются двусторонним учебным мероприятием между 5-м флотом ВМС США и израильскими военно-морскими силами, в ходе которого основное внимание уделяется планированию миссий, перехвату на море и другим учениям на море», — говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля не дала немедленных комментариев по поводу учений.

Naval forces from Israel and the United States began a four-day maritime exercise in the Red Sea, Aug. 1.

August 1, 2022