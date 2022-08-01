ВМС США и Израиля начали четырехдневные учения в Красном море

Американские и израильские военные в течение следующих дней будут участвовать в учениях, целью которых является планирование миссий и перехват на море.

Американские и израильские военно-морские силы начинают четырехдневные морские учения в Красном море, сообщает 5-й флот ВМС США.

«Учения являются двусторонним учебным мероприятием между 5-м флотом ВМС США и израильскими военно-морскими силами, в ходе которого основное внимание уделяется планированию миссий, перехвату на море и другим учениям на море», — говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля не дала немедленных комментариев по поводу учений.

Naval forces from Israel and the United States began a four-day maritime exercise in the Red Sea, Aug. 1. Read more https://t.co/sdOq1dReIf pic.twitter.com/zXK9DkICnB — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) August 1, 2022

В ноябре прошлого года ВМС Израиля приняли участие в учениях 5-го флота в Красном море вместе с ОАЭ и Бахрейном, что, по словам израильских официальных лиц, должно было послужить ответом на недавние нападения Ирана на израильские военно-морские силы.

В прошлом месяце министр обороны Бени Ганц заявил, что морская активность Ирана в Красном море была «самой значительной» за последнее десятилетие.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.