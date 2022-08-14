Водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта

Автобус был обстрелян после того, как опустили пандус для человека в инвалидной коляске. Водитель автобуса не смог начать движение сразу после стрельбы.

Водитель автобуса Даниил Каниевский сообщил о шоке в момент нападения: «Мы опустили пандус, а потом началась стрельба».

Об этом проинформировал israelhayom.

Водитель рассказал о моментах теракта, произошедшего сегодня ночью: «Я остановил автобус на вокзале. Для человека в инвалидной коляске опустили пандус, после чего началась стрельба, и автобус просто взорвали».

«Я пытался сбежать на автобусе, но из-за открытого пандуса я не мог закрыть дверь и, следовательно, не мог ехать. Кто-то поднял пандус, и я отъехал, может быть, на 50 м», — заключил он.

По имеющимся данным, в результате стрельбы три человека получили серьезные ранения, еще четверо получили ранения средней и легкой степени тяжести. Согласно отчету организации Маген Давид Адом, стрельба велась на двух отдельных аренах возле Могилы Давида и Западной стены.

Сейчас оцеплен Старый город, полиция проводит поиски террористов в районе Сильван.

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме: озвучены новые детали.Восемь человек ранены, в том числе двое в тяжелом состоянии, в результате обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.