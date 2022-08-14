Теракт в Иерусалиме: озвучены новые детали

Заведующий травматологическим отделением больницы Шааре Цедек доктор Алон Шварц сообщил в воскресенье утром, что беременная женщина, получившая серьезные травмы, родила ребенка в экстренном порядке и что новорожденный находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
В упомянутой больнице находится еще один человек в тяжелом состоянии. Еще четверо в легком состоянии остаются в отделении неотложной помощи.
Местные жители сообщают, что видели силовиков, разыскивающих террористов в восточном иерусалимском районе Силуан.
Первоначально полиция заблокировала выходы с площади у Стены плача, и толпа не могла покинуть этот район. Позже прихожанам разрешили уйти.
Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.
«Курсор» писал о трагедии с израильтянами в Англии: всплыли новые детали ДТП.
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