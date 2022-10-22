Водитель, перевозивший нелегалов, сбил солдата ЦАХАЛа: подробности

Инцидент произошел в районе Калькилии. Военные пытались задержать авто с палестинцами и открыли огонь. Водитель был застрелен.

Вечером в субботу, 22 октября, трое палестинских арабов пробрались на территорию Израиля в районе Калькилии.

Позже прибыла машина, чтобы забрать подозреваемых, информирует 7Kanal.

Отмечается, что силы ЦАХАЛа предприняли меры, чтобы задержать машину. Когда подозреваемые попытались скрыться, автомобиль сбил солдата ЦАХАЛа, и военные открыли огонь, в результате чего водитель получил ранения. Позже стало известно о его смерти.

«Пострадавшему солдату не потребовалась медицинская помощь, сообщили позже в ЦАХАЛе. Тем не менее, травмы военнослужащего зафиксированы и инцидент расследуется. Силы безопасности прочесывают район в поисках других подозреваемых», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в июле араб из Рамаллы прорвал блокпост полиции в районе города Ришон ле-Цион, врезавшись в полицейскую машину, стоявшую в районе заслона. Полицейские открыли огонь и легко ранили нарушителя, но он продолжил движение на своем угнанном автомобиле. Мужчину задержали возле Беэр-Яакова.

До этого Израиль потрясла новость о том, что на шоссе 4 недалеко от перекрестка Раанана 17-летний подросток из Рамаллы насмерть сбил офицера полиции. Полицейского нашли распростертым на пешеходном переходе с другой стороны дороги. Палестинский араб скрылся с места происшествия и через несколько часов был арестован по подозрению в убийстве.

Ранее Курсор информировал о том, что офицер ЦАХАЛа, подполковник Мухаммад Азалдин, погиб прошлой ночью в результате ДТП в северной деревне Маар. Его сбила машина, когда он покидал свадьбу своей племянницы.