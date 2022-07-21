С подполковником ЦАХАЛа произошла трагедия: первые подробности и фото

Офицер ЦАХАЛа, подполковник Мухаммед Азалдин, был сбит автомобилем, когда покидал свадьбу своей племянницы в деревне Маар.

Офицер ЦАХАЛа, подполковник Мухаммад Азалдин, погиб прошлой ночью в результате ДТП в северной деревне Маар.

Его сбила машина, когда он покидал свадьбу своей племянницы.

Водитель автомобиля-нарушителя допрошен и находится под следствием полиции.

Телесеть Kan показала фото погибшего офицера:

בתאונת דרכים ביישוב מע'אר בצפון נהרג הלילה קצין צה"ל, סגן אלוף ספא מחמד עזאלדין. הוא נפגע מרכב כשיצא מחתונת אחייניתו. נהג הרכב הפוגע נחקר@rubih67 pic.twitter.com/rMcj8nO7xD — כאן חדשות (@kann_news) July 21, 2022

Он занимал должность командира офиса связи и координации в районе Иерусалима. Во время Первой Ливанской Войны Азалдин командовал батальоном.

Азалдин является уроженцем Маара, где и произошла трагедия.

Напомним, что в понедельник премьер-министр Яир Лапид сообщил, что с начала 2022 года Агентство безопасности Израиля «ШАБАК» предотвратило более 170 террористических атак.

Согласно последнему отчету ШАБАК, в июне было зарегистрировано 189 терактов, в то время как в мае — 207. Большинство терактов, задокументированных в отчете, были терактами с применением зажигательных бомб. ШАБАК не включает в свой отчет атаки с использованием камней.

Напомним, что появилось видео с полицейскими, которые применили насилие против поселенцев. Вчера поселенцы из организации Нахала провели мероприятие в честь основания новых форпостов. К сожалению, не обошлось без столкновений с полицией.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Лапид прокомментировал теракт в Иерусалиме.