Во второй раз за неделю: палестинский араб устроил опасный инцидент на блокпосту

После того, как в воскресенье палестинец насмерть сбил офицера полиции возле перекрестка Раанана, еще один нелегал из Рамаллы прорвался сегодня через шлагбаум, рискуя жизнями полицейских.

Сегодня утром араб из Рамаллы прорвал блокпост полиции в районе города Ришон ле-Цион, врезавшись в полицейскую машину, стоявшую в районе заслона.

Полицейские открыли огонь и легко ранили нарушителя, но он продолжил движение на своем угнанном автомобиле.

Мужчину задержали возле Беэр-Яакова.

Полиция намерена доставить подозреваемого сегодня утром на слушание в суд в Тель-Авиве с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей.

Только в воскресенье Израиль потрясла новость о том, что на шоссе 4 недалеко от перекрестка Раанана 17-летний подросток из Рамаллы насмерть сбил офицера полиции. Полицейского нашли распростертым на пешеходном переходе с другой стороны дороги. Палестинский араб скрылся с места происшествия и через несколько часов был арестован по подозрению в убийстве.

Напомним, что офицер ЦАХАЛа, подполковник Мухаммад Азалдин, погиб прошлой ночью в результате ДТП в северной деревне Маар. Его сбила машина, когда он покидал свадьбу своей племянницы.

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