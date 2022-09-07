Военная прокуратура отказалась от сделки о признании вины офицера, обвиняемого в 79 сексуальных преступлениях

Военная прокуратура отклонила сделку о признании вины, подписанной офицером Дэна Шарони, обвиняемого в 79 преступлениях на сексуальной почве. Решение было принято после общения с его жертвами.

Подполковник предстал перед судом по более чем 70 пунктам обвинения в сексуальных преступлениях за свои действия. Речь идет о сборе сексуальных изображений солдат и некоторых гражданских лиц, что продолжалось как минимум 8 лет. Решение об отказе приняли после серии встреч главного прокурора Ифата Томера-Ерушалми и потерпевших.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Рассмотрев дело в целом и учитывая тяжесть преступлений, приписываемых Шарони, и тяжкий вред, причиненный им пострадавшим, суд пришел к выводу, что общественный интерес требовал выхода из мирового соглашения», – заявили в прокуратуре.

Считается, что подозреваемый благодаря скрытым камерам снимал на видео своих подчиненных в обнаженном виде без их ведома. Также военного обвиняют в том, что он брал телефоны солдат и изучал их на предмет наличия обнаженных или интимных фото, после чего копировал их на свой гаджет.

Помимо этого, Шарони обвинили в том, что он входил в комнаты людей, когда те спали, и мастурбировал, снимая процесс на видео. От его действий пострадали 49 человек, среди которых большинство военных, но также есть и гражданские.

Сделке о признании вины противодействовали многие жертвы действий офицера. Любопытно, что некоторые наоборот поддержали это соглашение. В соответствии с последним Шарони признал бы свою вину, за что его бы приговорили к нескольким годам тюремного заключения, понижении в звании до рядового и обязали бы выплатить компенсацию 49 жертвам на общую сумму 250 000 шекелей.

Также в результате сделки подполковник получил бы значительную военную пенсию. Последний фактор вызвал новую волну возмущения общественности, после чего глава ЦАХАЛа заявил, что отменит пенсию, но ближайшие родные Шарони по-прежнему могут потребовать ежемесячную стипендию, которой офицер не воспользуется.

Ранее мы рассказывали, что Министерство иностранных дел расследует утверждения о сексуальных домогательствах в посольстве Израиля в Марокко.

Также «Курсор» сообщал, что учитель, подозревающийся в развращении несовершеннолетних, уже фигурировал в аналогичных делах.