МИД расследует сообщения о сексуальных домогательствах в посольстве Израиля в Марокко

Министерство иностранных дел Израиля отправило группу, которая должна расследовать утверждения о серьезных нарушениях в посольстве в Марокко, касающиеся сексуальных домогательств.

Эти обвинения касаемо сексуальных домогательств, эксплуатации местных женщин, отсутствия учетов о подарках и серьезных конфликтов на рабочем месте выдвинуты в адрес израильского дипломата Давида Говрина.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В МИД подтвердили лишь то, что сейчас идет расследование «заявлений о нарушениях».

Напомним, что в августе этого года Израиль подписал контракт на строительство посольства в Марокко, которое будет располагаться там же, где до закрытия в 2000 году находилось израильское отделение связи. Это обойдется почти в 4 миллиона долларов.

«Я очень рад поделиться с вами этой фотографией, свидетельствующей об одном из исторических моментов, который я пережил со своей командой, когда был подписан контракт на строительство штаб-квартиры постоянного посольства Израиля в Марокко с инженерами и марокканской строительной компанией. С этого мы начнем новую эру, в которой мы укрепим наши выдающиеся отношения с Марокко», – рассказал посол Израиля в Марокко Давид Говрин.

Израиль и Марокко возобновили официальные отношения на фоне череды сделок по нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Их заключили в конце 2020 года при посредничестве администрации бывшего президента США Дональда Трампа. После этого некоторые высокопоставленные израильские чиновники посетили Марокко, среди которых глава ЦАХАЛа Авив Кохави.

Ранее израильский учитель, которого подозревают в развращении несовершеннолетних, уже фигурировал в аналогичных делах.

Также «Курсор» сообщал, что король Мухаммед VI признал еврейскую общину частью марокканской культуры.