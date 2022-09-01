Учитель, которого подозревают в развращении несовершеннолетних, уже фигурировал в аналогичных делах

Задержанный по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних учитель из центра Израиля Хаим Коренштейн в прошлом уже был подозреваемым в совершении аналогичных действий.

Против 51-летнего педагога живущего в Хадере ранее три раза возбуждали уголовные дела после жалоб от аналогичного количества девушек, что происходило в 2013, 2016 и 2017 годах. В прокуратуре решили закрыть три дела.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Два из них закрыли из-за отсутствия состава преступления, а третье – за отсутствием вины. Благодаря этому учитель продолжил свою работу, на которой общался с несовершеннолетними девушками.

В четверг, 1 сентября, Коренштейн должен был начать работу школьным учителем в Рош ха-Аине, но был задержан из-за новых жалоб. По информации правоохранителей, пострадавшими стали девочки возрасте от 9 до 12 лет. Сперва полиция провела предварительные следственные действия, а после задержала подозреваемого, срок ареста которого продлили на 6 суток.

После сообщения об аресте в СМИ полиция получила еще одну жалобу. Теперь адвокат Рони Алони Садовник, защищающий права жертв преступлений, обратился с призывом к другим пострадавшим девушкам, чтобы те тоже сообщали полиции о совершенных учителем преступлениях.

Ранее стало известно, что учителей оштрафуют за участие в забастовках.

Также «Курсор» сообщал о том, сколько в Израиле необходимо времени для того, чтобы уволить плохого учителя.

Кроме этого, недавно правоохранители жителя севера Израиля, ибо тот издевался над своей семьей.