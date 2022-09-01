Учитель, которого подозревают в развращении несовершеннолетних, уже фигурировал в аналогичных делах

Против 51-летнего педагога живущего в Хадере ранее три раза возбуждали уголовные дела после жалоб от аналогичного количества девушек, что происходило в 2013, 2016 и 2017 годах. В прокуратуре решили закрыть три дела.
Об этом сообщает издание «Детали«.
Два из них закрыли из-за отсутствия состава преступления, а третье – за отсутствием вины. Благодаря этому учитель продолжил свою работу, на которой общался с несовершеннолетними девушками.
В четверг, 1 сентября, Коренштейн должен был начать работу школьным учителем в Рош ха-Аине, но был задержан из-за новых жалоб. По информации правоохранителей, пострадавшими стали девочки возрасте от 9 до 12 лет. Сперва полиция провела предварительные следственные действия, а после задержала подозреваемого, срок ареста которого продлили на 6 суток.
После сообщения об аресте в СМИ полиция получила еще одну жалобу. Теперь адвокат Рони Алони Садовник, защищающий права жертв преступлений, обратился с призывом к другим пострадавшим девушкам, чтобы те тоже сообщали полиции о совершенных учителем преступлениях.
Ранее стало известно, что учителей оштрафуют за участие в забастовках.
Также «Курсор» сообщал о том, сколько в Израиле необходимо времени для того, чтобы уволить плохого учителя.
Кроме этого, недавно правоохранители жителя севера Израиля, ибо тот издевался над своей семьей.