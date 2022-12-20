«Военное преступление Израиля»: стало известно о реакции ООН на депортацию террориста во Францию

Организация Объединенных Наций осудила решение Израиля депортировать во Францию ​​террориста Салаха Хамури, жителя Восточного Иерусалима, который около девяти месяцев содержался под стражей в административном порядке по подозрению в том, что он является членом террористического Народного фронта и представлял угрозу безопасности.

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс назвал решение Израиля «военным преступлением» и заявил, что «депортация защищаемого лица с оккупированной территории является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции».

По его словам, «действия Израиля подчеркивают уязвимое положение палестинцев, проживающих в Восточном Иерусалиме, поскольку «оккупирующая держава» предоставила им вид на жительство, который может быть аннулирован в соответствии с израильским законодательством».

Напомним, что 37-летнего Салаха Хамури рано утром в воскресенье сопровождала полиция на рейс во Францию.

Житель Иерусалима, он был лишен права на жительство после того, как официальные лица обвинили его в том, что он является членом террористической организации.