Военные арестовали палестинца на границе с Газой

Подозреваемый был задержан после попытки проникнуть в Израиль. У палестинца не было оружия.

Военными был арестован безоружный палестинец после пересечения границы с Газой.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что подозреваемый палестинец был арестован израильскими военными после попытки проникнуть в Израиль из сектора Газа.

«Армия обороны Израиля сообщает, что безоружный мужчина был задержан у северной части границы заграждения и доставлен для дальнейшего допроса», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях палестинец, предположительно вооруженный ножом, был арестован военными на перекрестке Тапуа в Самарии. На место происшествия были вызваны медики. Пострадавших в результате инцидента не было.

Ранее Курсор информировал о том, что палестинец был застрелен после того, как напал с молотком на израильского солдата недалеко от центральной деревни Битин.

Войска проводили обычную операцию в этом районе, когда подозреваемый бросился на солдата, добавили в армии. Солдат открыл огонь и нейтрализовал палестинца. После этого военнослужащие также обнаружили нож на теле подозреваемого, сообщили в ЦАХАЛе.

По данным военных, солдат получил лишь незначительные травмы головы и не нуждался в госпитализации после оказания медицинской помощи на месте происшествия.

Также Курсор информировал о том, что израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием.

Сотрудники подразделения «Этгар» провели расследование и собрали доказательства, указывающие на то, что подозреваемых занимались торговлей и хранением большого количества оружия. Часть из него использовалась для совершения тяжких преступлений.