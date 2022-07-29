Война в Украине привела к резкому всплеску репатриации из рф в Израиль

Около 19 200 российских евреев переехали в Израиль в 2022 году по сравнению с 7 824 за весь 2021 год.

Развязанная россией* война против Украине привела к резкому увеличению числа репатриантов из россии, свидетельствуют данные, предоставленные Министерством алии и интеграции.

С начала этого года около 19 200 человек совершили алию из россии по сравнению с 7 824, которые переехали в Израиль за весь 2021 год. Месячный рекорд прошлого года был зарегистрирован в октябре с 1 248 новыми иммигрантами, в то время как в этом году в среднем 3 000 евреев из рф переезжала в Израиль каждый месяц.

В феврале Израиль принял 743 русских еврея, число которых резко возросло после начала войны: в марте алию совершили 3361 человек. Цифры особенно высоки по сравнению с алией из других стран, даже из Украины. С начала 2022 года 12 358 евреев совершили алию из страны, и хотя после начала войны их число увеличилось, с тех пор оно вернулось к среднему уровню (только 384 украинских еврея совершили алию в июле по сравнению с 549 в июле 2021 года). до начала войны).

На данный момент в 2022 году алию в Израиль совершили 39 585 человек, 48% из которых прибыли из России.

Поскольку россия продолжает угрожать закрыть офисы Еврейского агентства, которое работает над продвижением алии в Израиль, политические источники говорят, что есть опасения, что президент рф владимир путин может даже полностью закрыть полеты в Израиль.

«Определенно есть опасения, что может быть закрытие. Мы не уверены, чего именно они хотят, потому что они не предъявили никаких требований. Возможно, они боятся увеличения алии, этого нельзя исключать», — сказал один из источников и добавил, что политические чиновники «все больше беспокоятся».

Раввин, живущий в россии, сказал, что, по его мнению, существует прямая связь между действиями кремля и огромным количеством репатиантов, уезжающих из страны в Израиль.

«Риторика репатриационных организаций заключается в том, что мы находимся в состоянии конца света и должны бежать из россии. Они провели большую кампанию за последние полгода, чтобы люди уезжали из рф, поэтому их попросили остановить эту кампанию», — сказал он.

Он настаивал на том, что не следует беспокоиться о закрытии рейсов в Израиль, заявив, что «страна нередко закрывает организацию, которая побуждает граждан бежать из страны в разгар чрезвычайной ситуации».

Другой раввин из рф согласился с этим, предположив, что кремль действует из мести за действия Еврейского агентства.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что большинство репатриантов из россии и Украины собираются остаться в Израиле. Первыми шагами в Израиле довольны 70% репатриантов новой волны. 74% очень довольны материальной поддержкой со стороны государства и устройством детей в детсады и школы.

Наша редакция сообщала, что в правительстве опасаются, что россия перестанет выпускать в Израиль новых репатриантов. Попытки властей рф сократить выезд евреев в Израиль беспокоят правительство. Эта тема уже обсуждалась на заседании военно-политического кабинета министров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!