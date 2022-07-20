Большинство репатриантов из россии и Украины собираются остаться в Израиле — опрос

Первыми шагами в Израиле довольны 70% репатриантов новой волны. 74% очень довольны материальной поддержкой со стороны государства и устройством детей в детсады и школы.

Большинство репатриантов из рф* и Украины, которые прибыли в Израиль с начала 2022 года, собираются остаться в еврейском государстве.

Об этом свидетельствует опрос министерства алии и интеграции. Он был представлен профессором Ариэльского университета Зеэвом Ханиным на форуме Евро-Азиатского еврейского конгресса.

Так, положительно на вопрос о жизни в Израиле ответили 80,5 процента новых репатриантов. Кроме того, согласно опросу, среди приехавших из россии тех, кто хочет остаться, на 4,5 процента больше, чем из Украины. Речь идет о цифрах 83 против 78,5 процента.

Кроме того, в отчете сказано, что главной задачей в новой стране 66 процентов репатриантов считают поиск постоянного жилья. 63 процента репатриантов сосредоточились на поиске стабильной работы, а 73,7 считают главной задачей изучение иврита.

Ранее редакция нашего портала писала, что израильский журналист впервые попал в священный для мусульман город Мекку.

Также Курсор сообщал, что в посольстве Украины заявили, что рф спонсирует пророссийские митинги в Израиле.

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