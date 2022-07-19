В правительстве опасаются, что россия перестанет выпускать в Израиль новых репатриантов

Попытки властей россии* сократить выезд евреев в Израиль беспокоят правительство. Эта тема уже обсуждалась на заседании военно-политического кабинета министров.
Министры на этом заседании заявили, что рф может «опустить железный занавес». Тогда евреи не смогут покинуть территорию страны. Уже сейчас кремлевский режим пытается сократить приток репатриантов в Израиль.
Также на заседании обсуждались и другие проблемы. К примеру, свободу действий израильских ВВС в небе над Сирией. Россия завезла в Сирию комплексы С-300. Они формально переданы сирийской армии, однако ими управляют российские офицеры.
Ранее редакция Курсора сообщала, что россия возобновит поставки газа в Европу, но есть один нюанс. В россии заявили, что возобновят подача газа в Европу через трубопровод «Северный поток». Это произойдет уже 21 июля. Однако объемы поставок будут меньше, чем раньше.
Кроме того, наш сайт писал, что за премьерское кресло в Великобритании будут бороться три кандидата.
Еще напомним, что Либерман рассказал, когда упадут цены на газ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!