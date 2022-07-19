В правительстве опасаются, что россия перестанет выпускать в Израиль новых репатриантов

Поэтому этот вопрос дошел до военно-политического кабинета. В ближайшее время обсуждение этой проблемы продолжится – вместе с министром алии и интеграции Пниной Тамено-Шете.

Попытки властей россии* сократить выезд евреев в Израиль беспокоят правительство. Эта тема уже обсуждалась на заседании военно-политического кабинета министров.

Министры на этом заседании заявили, что рф может «опустить железный занавес». Тогда евреи не смогут покинуть территорию страны. Уже сейчас кремлевский режим пытается сократить приток репатриантов в Израиль.

Также на заседании обсуждались и другие проблемы. К примеру, свободу действий израильских ВВС в небе над Сирией. Россия завезла в Сирию комплексы С-300. Они формально переданы сирийской армии, однако ими управляют российские офицеры.

Ранее редакция Курсора сообщала, что россия возобновит поставки газа в Европу, но есть один нюанс. В россии заявили, что возобновят подача газа в Европу через трубопровод «Северный поток». Это произойдет уже 21 июля. Однако объемы поставок будут меньше, чем раньше.

Кроме того, наш сайт писал, что за премьерское кресло в Великобритании будут бороться три кандидата.

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