Волна террора: арабские террористы обстреляли поселение в Самарии

Сегодня утром обстрелам палестинцев подверглась деревня Шакед. Глава регионального совета Самарии выступил с требованием усилить меры защиты со стороны ЦАХАЛа и вернуть блокпосты.

Террористы во вторник утром обстреляли город Шакед в Самарии. Два дома пострадали от пуль. К счастью, жертв среди населения нет.

Силы ЦАХАЛа обыскивают район в поисках террористов.

Глава регионального совета Самарии Йосси Даган выступил с критикой правительства за то, что оно не положило конец волне террора. Он уверен, что нужно принять решение и дать приказ военному эшелону провести операцию по изъятию оружия у Палестинской автономии, чтобы нанести ущерб террористической инфраструктуре в Дженине и Шхеме.

«Это правительство отказывается от безопасности — в Самарии, в Дизенгофе в Тель-Авиве, в Эладе и во всех других местах в Государстве Израиль», — сказал Даган.

«Эта анархия должна закончиться. Уже больше месяца я повторяю предупреждения вместе со многими другими, которые кричат. Мы требуем вернуть все блокпосты и операцию «Оборонительный щит 2» — немедленно. Волна террора уже в полной силе — правительство должно проснуться», — призвал Йосси Даган.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ арестовал восьмерых сообщников террориста, убившего солдата Ноа Лазар. По подозрению в террористической деятельности были задержаны палестинцы, которые связаны с преступником Уди Тамими, стрелявшим в Ноа Лазар.

Также СМИ сообщали, что Хизбалла будет использовать иранские дроны против Израиля.