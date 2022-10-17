Хизбалла будет использовать иранские дроны против Израиля: СМИ

В Израиле обеспокоены использованием беспилотников против Украины, которые, возможно, будут применены против израильтян в войне с Хизбаллой.

Об этом сообщает Israel National News.

Журналисты утверждают, что в Израиле понимают, что во время следующей кампании на севере по стране Хизбалла, Стражи исламской революции и шиитские ополченцы запустят иранские дроны. Согласно оценкам, Сирия и Ливан располагают десятками иранских беспилотников Это также является причиной того, что в последнее время правительство Израиля занималось усилением своей системы оповещения на севере страны и значительным улучшением многоуровневой защиты, включающую системы «Железный купол», «Стрела» и «Праща Давида».

После подписания Авраамских соглашений между Израилем и умеренными арабскими странами региона во главе с Центральным командованием США происходит обмен данными об иранских беспилотниках. Вероятно, что поступающую от Израиля информацию передали Украине, чтобы она могла перехватывать беспилотники, представляющие собой новую и серьезную угрозу со стороны *россии.

Израиль и США – одни из немногих западных стран, которые владеют боевым опытом борьбы с иранскими беспилотниками, потому что этим оружием атаковали Израиль и американские цели на Ближнем Востоке.

Ранее мы рассказывали, что вечером в понедельник, 17 октября, иранские дроны в очередной раз попытались атаковать Киевскую область. Видео, снятые украинцами, доступны здесь и здесь.

Также «Курсор» сообщал, что в МИД Израиля прокомментировали слова Нахмана Шая о передаче Украине оружия.

Помимо этого, недавно глава террористической организации Хизбалла Хасан Насралла приветствовал сделку о морской границе и сказал, что «сопротивление» подтолкнуло Израиль к ней. Он добавил, что «Израиль боится войны больше, чем ливанцы».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!