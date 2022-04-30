Восьмилетний израильский школьник выиграл международные шахматные соревнования в Греции

Израильский шахматный вундеркинд заработал свою победу после напряженной девятидневной борьбы со своим турецким коллегой за первое место.

Победа в Греции — очередная в ряду впечатляющих достижений в молодой шахматной карьере Ноама Сассона.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ноам продемонстрировал свой потенциал, когда несколько лет назад выиграл чемпионат Израиля по шахматам среди детей в возрасте до 6 лет. Сассон также выиграл международный чемпионат по шахматам, проходивший на юге Англии, когда ему было всего шесть лет.

Мальчик отпраздновал свою победу в чемпионате, одетый в израильский флаг, и его подбадривали сотни участников и болельщиков.

Сассон выступал в качестве представителя Chess4All, израильской шахматной организации, ответственной за инициативу Chess4Solidarity, в которой израильтяне и шахматисты из стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, соревнуются друг с другом.

Ранее Курсор писал, что бадминтонист Миша Зильберман вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Мадриде. Израильтянин еще никогда не был так близок к месту на подиуме в самом важном континентальном соревновании.

Напомним также, что Букай Мелда установил новый израильский рекорд в беге на 10 000 метров, заняв первое место на чемпионате Израиля, проходившем в Хадар-Йосефе, с результатом 28:00,76 минуты.

Еще Курсор сообщал, что Анастасия Горбенко побила рекорд Израиля на дистанции 50 м брассом в Марселе.