Миша Зильберман впервые в карьере вышел в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону

Израильтянин, победивший в четвертьфинале француза, занимавшего 6-е место в турнире, впервые обеспечил себе место полуфинале в самом важном континентальном соревновании, проходящем в Мадриде.

Бадминтонист Миша Зильберман вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Мадриде.

Израильтянин еще никогда не был так близок к месту на подиуме в самом важном континентальном соревновании.

33-летний Зильберман, который представлял Израиль на всех трех последних Олимпийских играх и занимает 48-е место в мире, встретился в четвертьфинале с непростым соперником — французом Брисом Леверде, который занимает 6-е место в турнире и 39 место в мире.

Сегодня Зильберман узнает, кто будет его следующим соперником: первая ракетка мира и бронзовый призер Олимпийских игр, датчанин Виктор Аксельсен, или француз с 41-го места в мире.

Ранее Курсор писал, что бегунья Диана Вайсман побила рекорд Израиля в беге на 60 метров в полуфинале на чемпионате мира по легкой атлетике (в помещении), который проходил в Белграде, Сербия. Она установила время 7,20 секунды.

Еще Курсор сообщал, что Анастасия Горбенко побила рекорд Израиля на дистанции 50 м брассом в Марселе.

Напомним также, что Букай Мелда установил новый израильский рекорд в беге на 10 000 метров, заняв первое место на чемпионате Израиля, проходившем в Хадар-Йосефе, с результатом 28:00,76 минуты.