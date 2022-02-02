Воспитатели интерната для подростков с особыми потребностями задержаны по подозрению в насилии

Скандал в интернате для людей с особыми потребностями «Бней Цион» в Рош А-Аине — тайное расследование полиции обнаружило систематические случаи оскорблений и насилия над подопечными.

Согласно данным правоохранительных органов, проводивших тайное расследование, жалоба в полицию от социальных служб поступила три недели назад. После этого были изучены видео с камер наблюдения, на которых задокументированы инциденты с жестоким обращением с детьми, включая пощечины и другое физическое воздействие. Родители сначала пытались жаловаться руководству заведения, на что получили ответы, что их дети «проблемные» и они преувеличивают.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Записи с видео показали, как воспитатели суют инвалидам пальцы в глаза, наносят удары руками и ногами. Бывшая работница интерната рассказала, что в учреждении существует круговая порука — сотрудники покрывают друг друга и не выдают агрессоров. Кроме того, сотрудница рассказала о случае, когда подростков привязывали к стулу, хватали за волосы и стучали головой об пол. По ее словам, директор знал о насилии.

Также сообщается, что руководство интерната грозило волонтерам и сотрудникам, которые пытались бороться с насилием, исками за клевету.

Пока известно, что центру для людей с особыми потребностями будет назначено внешнее управление, пока идет разбирательство.

Суд Петах-Тиквы сегодня рассмотрит продление ареста задержанным воспитателям.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что полиция Нью-Йорка арестовала мужчину из Бруклина, ударившего хасида по лицу.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.