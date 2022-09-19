Так будет выглядеть победа: появились изображения Ахмеда Тиби и Аймана Оде с флагом Израиля

Над площадью Рабина в Тель-Авиве и на гостинице при въезде в Иерусалим вывесили биллборды со снимками лидеров арабской общественности Израиля, Ахмеда Тиби и Аймана Оде. Они держат флаг Израиля и завернуты в него.

Плакаты появились в понедельник, 19 сентября. На них содержится надпись «Вот как будет выглядеть победа» и они вывешены в рамках кампании по повышению чувства победы в израильском обществе и для понимания того, что разрешение израильско-палестинского конфликта произойдет лишь тогда, когда палестинцы и их сторонники признают победу Израиля.

Об этом сообщает издание INN.

Эту кампанию инициировал «Проект израильской победы» – общественное движение, который возглавляет Ближневосточный форум. Это аполитичная организация, объединяющая старших офицеров, бывших старших советников, исследователей, общественные организации, влиятельных лиц и представителей СМИ.

Члены этого движения призывают руководителей, политиков, ЦАХАЛ и все израильское общество перейти от политики умиротворения к политике решительности и победы, навязать врагам условия Израиля военными, экономическими и политическими средствами и противостоять международному давлению. Также они считают, что «конфликт с палестинцами и их сторонниками закончится только после того, как они признают поражение в ожесточенной борьбе. Без победы Израиля конфликту не будет конца».

«В последний год, а тем более после беспорядков в Палестинской автономии, мы стали свидетелями того, как связь между палестинским национальным сознанием проникает в стены арабского общества в Израиле, что напрямую влияет на сознание победы Израиля и как следствие – безопасность государства Израиль. Чаще всего наиболее видными разжигателями насильственной палестинской борьбы являются граждане Израиля и их лидеры. Они дают импульс палестинскому нарративу, который время от времени снова отказывается от мира. Мы должны осознать, как евреи, так и арабы, что конфликт, насилие и кровопролитие прекратятся только тогда, когда палестинский враг и палестинское национальное сознание признают победу Израиля и Государство Израиль как еврейское и демократическое государство», – заявил гендиректор Ближневосточного форума Грег Роман.

Ранее экс-командир разведки ПА заявил, что Палестинская автономия не заинтересована в военном столкновении с ЦАХАЛом.

Ранее «Курсор» сообщал, что Шакед и Михаэли обменялись колкостями касаемо мирных переговоров с ПА.