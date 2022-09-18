Шакед и Михаэли обменялись колкостями касаемо мирных переговоров с ПА

Журналисты утверждают, что конфликт возник во время заседания кабинета министров и продолжился после.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Михаэли и Шакед поссорились после того, как первый призвал министров продвигать мирные переговоры с палестинцами. Вторая возразила, что в этом нет необходимости, а также заявила, что такой шаг «не интересует Объединенные Арабские Эмираты», нового арабского союзника Израиля.

«Мерав запутался. Я рекомендую нам отучить себя от навязчивой идеи преклоняться перед палестинцами. Арабский мир понимает силу Израиля и заинтересован в связях с нами, не отделяя нас от нашей собственности и нашей земли», – написала в Twitter Айелет Шакед.

Михаэли не обделила внимание эту публикацию.

«Дорогая Айелет, тот, кто был сбит с толку за последний год, это не я. Самой большой опасностью для Государства Израиль является потеря его идентичности как еврейского и демократического государства из-за объединения с 3 миллионами палестинцев. Закрытие глаз на эту экзистенциальную опасность из-за политических опасений угрожает существованию и будущему Государства Израиль. Я борюсь против этого», – сообщила она в Twitter.

Ранее мы рассказывали, что Либерман потребовал от ЦИК дисквалифицировать партию «Балад».

Также «Курсор» сообщал, что представитель партии РААМ посетил лидера ХАМАСа.

Помимо этого, министр Мерав Коэн прокомментировала раскол Объединенного списка и сказала, что это принесет Израилю пользу.