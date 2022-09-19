Палестинская автономия не заинтересована в военном столкновении с ЦАХАЛом — экс-командир разведки ПА

По словам офицера, ПА вряд ли прекратит координацию действий по обеспечению безопасности с Израилем в свете недавней напряженности и насилия, особенно в Иудее и Самарии.

«Силы безопасности Палестинской автономии не собираются вступать в вооруженную конфронтацию с ЦАХАЛом, несмотря на причастность некоторых офицеров ПА к недавним нападениям на Западном берегу», заявил бывший высокопоставленный офицер палестинской разведки, сообщает The Jerusalem Post.

Фахми Шабане, бывший командующий силами общей разведки ПА в районе Хеврона, заявил, что нападения, совершенные рядом лиц, принадлежащих к различным палестинским службам безопасности, не отражают позицию палестинского руководства.

«Палестинская администрация и ее силы безопасности не заинтересованы в военном противостоянии с Израилем», — сказал Шабане.

По словам Шабане, ПА также вряд ли прекратит координацию действий по обеспечению безопасности с Израилем в свете недавней напряженности и насилия, особенно на севере Иудеи и Самарии.

«Палестинское руководство считает координацию в сфере безопасности священной. Вот почему они не прекратят координацию безопасности с Израилем», — сказал он.

Шабане отметил, что большинство старших помощников Аббаса поддерживают продолжение координации безопасности.

«Недавние нападения были совершены лицами, которые не представляют политику палестинского руководства и сил безопасности», — сказал он и добавил, что ПА уже потеряла контроль над ситуацией на большей части Иудеи и Самарии.

Бывший офицер разведки сказал, что ПА также была ослаблена в результате распрей между ее высшими лидерами, особенно теми, кто принадлежит к правящей фракции ФАТХ.

«Президент Аббас контролирует центральную часть Иудеи и Самарии. [Генеральный секретарь ФАТХ] Джибрил Раджуб и [член Центрального комитета ФАТХ] Аббас Заки контролируют южную часть Иудеи и Самари.. [Член Центрального комитета ФАТХ и бывший командующий Силами общей разведки ПА] Тауфик Тирави и его друзья контролируют северную часть Иудеи и Самарии, особенно Наблус», — сказал Шабане.

Шабане отметил , что внутренние разногласия внутри ФАТХ, связанные с борьбой за место 87-летнего Аббаса, привели к разделению Иудеи и Самарии на три региона, которые контролируются конкурирующими партиями.

«Если не будет выборов [в эпоху после Аббаса], ситуация с безопасностью ухудшится», — добавил он.

Шабане, однако, сказал, что он не ожидал, что между палестинцами разразится гражданская война, если и когда Аббас уйдет.

Курсор писал ранее, что военные ЦАХАЛа предотвратили террористический акт при попытке незаконного проникновения на территорию Израиля. Солдаты задержали двух палестинских нелегалов с оружием в районе северной Самарии.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ задержал четверо палестинцев, подозреваемых в помощи террористам в долине Иордана, где обстреляли автобус.

Напомним, что солдаты ЦАХАЛа совместно с пограничной службой (МАГАВ) и сотрудниками ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии по подозрению в терроризме.