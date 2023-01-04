Нетаниягу озвучил основные задачи нового правительства

Премьер-министр планирует провести «ревизию в администрации» и «углублять мир» с соседними государствами.

В среду, 4 января, в ходе конференции «Бейтар» премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал о планах своего правительства.

Об этом сообщает портал Maariv.

В частности, Нетаниягу анонсировал «ревизию в администрации». Также он сообщил, что его кабинет предпримет шаги, «которые укрепят личную безопасность во всех частях страны».

Премьер-министр также сообщил, что правительство будет работать над сбалансированием трех ветвей власти.

Помимо этого, Нетаниягу планирует налаживать более тесные контакты с соседними странами.

«Мы будем углублять мир с Суданом, Эмиратами и Марокко — и мы проложим новые пути для дальнейшего мира на Ближнем Востоке», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу создаст кабинет безопасности из 11 членов, который будет уполномочен принимать решения от имени правительства по вопросам национальной безопасности.

Политики «Ликуда», которые будут иметь право принимать решения по весьма деликатным вопросам безопасности: министр обороны Йоав Галант, министр иностранных дел Эли Коэн, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, министр юстиции Ярив Левин, министр транспорта Мири Регев, министр энергетики Исраэль Кац и министр сельского хозяйства Ави Дихтер.

До этого Курсор информировал о том, что Дери выступил с обвинением в адрес Нетаниягу. Лидер партии ШАС Арье Дери, как сообщается, обвинил премьер-министра Нетаниягу в том, что он «обманул» его неожиданным назначением члена парламента от Ликуда Амира Оханы спикером Кнессета, первого ЛГБТК-человека, занявшего эту должность.

Курсор также сообщал, что Лапид предупредил Нетаниягу. Лапид сказал Нетаниягу, что он должен остановить запланированный визит Бен-Гвира на Храмовую гору.