Возле Калькилии в ходе беспорядков ранен солдат ЦАХАЛа — СМИ

Военнослужащий получил легкие ранения в результате попадания камня в ходе столкновений, в которых приняли участие около 30 палестинцев на контрольно-пропускном пункте «Эяль».

В ходе беспорядков неподалеку Калькилии ранен солдат ЦАХАЛа.

Об этом сообщает 7kanal.co.il.

Отмечается, что военнослужащий ЦАХАЛа получил легкие ранения в результате попадания камня в ходе беспорядков, в которых приняли участие около 30 палестинцев на контрольно-пропускном пункте «Эяль» возле Калькилии.

«Мятежники также бросали бутылки с зажигательной смесью и поджигали шины», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, утром в пятницу, 14 октября, израильские силы безопасности начали операцию по аресту в лагере беженцев в городе Дженин на севере Самарии. В операции по аресту участвовали силы ЦАХАЛа, службы внутренней безопасности ШАБАК и специальные подразделения пограничной полиции под прикрытием.

В ходе операции произошли столкновения между израильскими силовиками и арабскими террористами. По сообщениям Палестинской администрации, в ходе столкновений был тяжело ранен один террорист.