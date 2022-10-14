Возле Калькилии в ходе беспорядков ранен солдат ЦАХАЛа — СМИ

В ходе беспорядков неподалеку Калькилии ранен солдат ЦАХАЛа.
Об этом сообщает 7kanal.co.il.
Отмечается, что военнослужащий ЦАХАЛа получил легкие ранения в результате попадания камня в ходе беспорядков, в которых приняли участие около 30 палестинцев на контрольно-пропускном пункте «Эяль» возле Калькилии.
«Мятежники также бросали бутылки с зажигательной смесью и поджигали шины», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, утром в пятницу, 14 октября, израильские силы безопасности начали операцию по аресту в лагере беженцев в городе Дженин на севере Самарии. В операции по аресту участвовали силы ЦАХАЛа, службы внутренней безопасности ШАБАК и специальные подразделения пограничной полиции под прикрытием.
В ходе операции произошли столкновения между израильскими силовиками и арабскими террористами. По сообщениям Палестинской администрации, в ходе столкновений был тяжело ранен один террорист.
Ночью израильская полиция арестовала 18 арабских жителей Восточного Иерусалима после беспорядков и жестоких нападений на евреев в районе Шимон Хацаддик (Шейх Джарра) в четверг.
Во время беспорядков арабы напали на евреев, сидевших в сукке и ранили двоих. 17-летний юноша получил ранения средней степени тяжести, второй пострадавший подросток получил легкие ранения. Оба были эвакуированы в больницу Иерусалима для лечения.
Ранее Курсор писал, что 43-летний врач Красного Полумесяца доктор Абдулла Абу Тин, работавший в больнице в Дженине, был застрелен израильским снайпером.
По словам секретаря движения ФАТХ в Дженине Ата Абу Армила заявил, что врач «был членом движения и был убит, сражаясь плечом к плечу с бойцами сопротивления».
В то же время правоохранители расследуют инцидент со стрельбой, и пока невозможно установить источник стрельбы, приведшей к смерти Абу Тина. Также выясняется, был ли сам врач причастен к столкновениям сегодня утром.