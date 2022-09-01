Возле озера Кинерет машина сбила девушку: для ее спасения понадобился вертолет

На шоссе возле Галилейского моря была сбита девушка, которая получила серьезную черепно-мозговую травму и была срочно эвакуирована в больницу на вертолете.

20-летняя девушка получила серьезные травмы после того, как ее сбил автомобиль на шоссе 90 недалеко от Галилейского моря.

По информации парамедиков МАДА, прибывших на место происшествия, девушка сильно поранила голову, она находилась почти без сознания, поэтому потребовалась срочная эвакуация на вертолете в больницу.

На месте медики и фельдшеры оказали ей первую медицинскую помощь и эвакуировали ее на вертолете в больницу «Рамбам» в тяжелом состоянии и подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики Маген Давид Адом Ноам Баркан и Лиор Эзард сообщили: «Пострадавшая женщина лежала на дороге в нескольких метрах от автомобиля с тяжелой травмой головы и находилась в смутном сознании. Сразу были проведены меры неотложной мер помощи, которые включали остановку кровотечения и иммобилизацию. Мы отправили отчет в центр МАДА и вызвали вертолет, который приземлился неподалеку, чтобы доставить пострадавшую женщину в больницу в тяжелом состоянии, пока она находится под вентиляцией легких».

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