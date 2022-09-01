В Ашдоде автомобиль упал с высоты двух метров на детскую площадку

Чрезвычайное происшествие случилось в Ашдоде на улице ха-Ховлим, когда неуправляемая машина слетела через ограждение на площадку, где могли находиться дети.

Из-за того, что женщина не справилась с управлением, на детскую площадку с двухметровой высоты свалился автомобиль.

Об этом сообщили detaly.

Инцидент произошел в Ашдоде на улице ха-Ховлим в Ашдоде. Машина пробила ограждение и упала на площадку. К счастью, в этот момент на детской площадке никого не было: ни детей, ни прохожих.

Прибывшие на место происшествия парамедики оказали экстренную помощь водителю машины — 50-летней женщине. Ее доставили в больницу «Ассута» с травмами средней степени тяжести.

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