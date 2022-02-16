Во время наблюдения за строительными работами скоростного трамвая арабский охранник жестоко избил израильтянина.

В Бар-Илане в Иерусалиме во время наблюдения за строительными работами скоростного трамвая арабский охранник жестоко избил израильтянина. Раненому оказывается медицинская помощь на месте.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабы забросали машину израильтянина камнями на 443 шоссе.

Также читайте о том, что в Тель-Авиве проходит антиправительственная демонстрация с диджеем, против роста цен. На прошлой неделе правительство объявило о плане по борьбе с ростом стоимости жизни на сумму 4,4 миллиарда шекелей, который включает в себя комплекс мер по снижению налогов для работающих семей и по снижению цен на энергоносители и основные продукты питания.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.