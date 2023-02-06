Возле Реховота столкнулись три автомобиля, погибла молодая девушка

В понедельник, 6 февраля, на шоссе 4103 в районе Тель-Нофа, к югу от Реховота, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 20-летняя девушка, еще двое получили травмы.

Об этом пишет News.walla.

На место аварии приехала бригада парамедиков МАДА, которая констатировала смерть одной девушки от полученных травм, еще две девушки (20 и 25 лет) были госпитализированы в медицинское учреждение «Каплан». Состояние одной из них врачи оценивают как критическое.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что десять человек получили травмы легкой и средней степени тяжести в автокатастрофе на юге страны. Среди пострадавших в ДТП шестеро детей. Им оказали медицинскую помощь и доставили в больницу «Сорока».

Еще мы писали, что 2 февраля, на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб.

Напомним, в среду, 25 января, в Рахате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Она получила травмы средней степени тяжести.

Читайте также, что недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось.