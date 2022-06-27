Возле Шфарама произошло серьезное ДТП с автобусом: много пострадавших

Серьезная авария произошла с участием легковушки и пассажирского автобуса. Двенадцать человек получили ранения и были доставлены в больницы. Фото с места происшествия смотрите ниже.

Двенадцать человек получили ранения сегодня в понедельник в результате автомобильной аварии между автобусом и частным автомобилем на дороге 70 недалеко от Шфарама.

Медики и фельдшеры МАДА оказали им медицинскую помощь и в легком состоянии эвакуировали в больницы района.

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