Арестован за рулем роскошного BMW: житель Нетании притворялся нищим и просил милостыню у нуждающихся

Житель Нетании выдавал себя за внука каббалиста и собирал деньги у нуждающихся в обмен на благословение. Его остановили на своей машине — роскошном джипе BMW.

Житель Нетании в возрасте 50 лет был арестован прошлой ночью в воскресенье в городе Явне после того, как он переоделся нищим и просил милостыню, выдавая себя за внука известного каббалистического раввина. Подозреваемому жертвовали деньги, чтобы получить благословение его известного дедушки.

Подозреваемый был задержан полицией после тайного расследования во время вождения джипа BMW в городе Явне. Он был арестован по подозрению в обмане граждан, попавших в беду, путем сбора «пожертвований» в обмен на благословение.

В последние недели следователи провели тайное расследование, получив множество сообщений и жалоб от местных жителей по поводу подозрений в «мошеннических действиях». Мужчина выдавал себя за внука раввина, чтобы получить деньги от невинных граждан.

Во время задержания при нем были изъяты тысячи шекелей наличными и автомобиль представительского класса.

Напомним, что названо имя и опубликовано фото 16-летнего репатрианта из Украины, который утонул в воскресенье на пляже в Акко.