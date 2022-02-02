Арабские террористы забросали машины израильтян коктейлями Молотова на объездной дороге Хусан-Гуш-Эцион

На объездной дороге Хусана — Гуш — Эцион арабские террористы предприняли попытки подорвать машины израильтян, забрасывая их коктейлями Молотова.
Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в окрестностях Ашкелона взорвался автомобиль: два солдата ЦАХАЛ чудом остались целы. По дороге на своем автомобиле проезжали два бойца элитного подразделения ЦАХАЛ. Они остались целы, но в машине разбиты стекла, кроме того есть другие повреждения. Пожарные потушили возгорание, а полиция начала расследование.
Также читайте о том, что житель Хайфы был арестован за вождение автомобиля без прав и столкновение с авто при побеге от полиции.
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