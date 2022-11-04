Возле Шхема террористы обстреляли солдат ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля проводила операцию в Шхеме по задержанию подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Ночью на пятницу, 4 ноября, арабы забросали камнями и открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа в районе Шхема.

Об этом сообщают Detaly.

Военнослужащие ЦАХАЛа в пригороде Шхема проводили операцию по задержанию подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В результате нападения никто из военных Армии обороны Израиля не пострадал. Пока нет информации о задержании подозреваемых.

За несколько часов до этого камнями был атакован пассажирский автобус, который ехал по шоссе номер 55. Нападение случилось в районе поселения Кдумим в Самарии. От каменной атаки пострадал водитель автобуса.

Автобус смог доехать до заправочной станции к востоку от Кдумима, и к этому месту была вызвана Служба скорой помощи МАДА. Водителю оказали помощь на месте и доставили в больницу «Бейлинсон». Там полученные им травмы охарактеризовали как легкие.

Ранее Курсор сообщал, что ЦАХАЛ ответил на ракетный обстрел из Газы. В ответ на запуски в четверг ракет из Газы ЦАХАЛ атаковал комплекс по разработке и производству ракет, принадлежащий ХАМАСу.

Также редакция информировала, что в Иерусалиме по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней задержали 30-летнего мужчину. Правоохранители утверждают, что содержание подозреваемого под стражей продлили на четыре дня, пока не будут выяснены другие обстоятельства дела.