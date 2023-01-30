Возле Тель-Арада вспыхнуло авто: серьезно ранены ребенок и мужчина

В понедельник, 30 января, возле Тель-Арада в автомобиле вспыхнул пожар. 5-летний мальчик и еще один мужчина получили ранения средней и легкой степени тяжести в результате отравления дымом.

«В автомобиле на 31-й трассе вспыхнул пожар, 5-летний мальчик и еще один мужчина получили травмы средней и легкой степени тяжести от отравления дымом. Медики MDA и парамедики эвакуировали их в больницу Сорока в Беэр-Шеве», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, накануне на шоссе 505, недалеко от перекрестка Маале-Эфраим, столкнулись израильский автобус и палестинский легковой автомобиль.

Отмечается, что с места происшествия эвакуированы четверо пострадавших, один из которых получил тяжелые ранения, трое — легкие ранения. По словам медиков, на дороге блокпост, движение регулируют военные.

Курсор писал ранее, что недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось недалеко от кибуца.

Еще мы писали, что 18 января, возле перекрестка Мегидо на шоссе 66 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили три человека. На дороге столкнулись автомобили. Врачи квалифицировали состояние одного из участников ДТП как средней степени тяжести, двое остальных получили легкие травмы.

Напомним, что на шоссе 4 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента пострадал 55-летний мотоциклист. Бригада парамедиков MDA доставила пострадавшего в больницу «Асаф ха-Рофе». Врачи охарактеризовали состояние мужчины как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля произошло лобовое ДТП, которое забрало жизни троих молодых парней в возрасте 16-17 лет. Двое из них скончались от полученных травм на месте, еще один умер в больнице.