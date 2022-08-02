Возмутительное видео: арабский рабочий опрыскал банки с Coca Cola опасным веществом перед отправкой в магазины

13:14, Сегодня
Новости Израиля
банки coca-cola фото
Фото: pixabay.com

В соцсетях циркулирует тревожное видео: арабский рабочий опрыскивает предназначенные для отгрузки банки Coca-Cola средством от тараканов.

Тревожная документация распространяется в социальных сетях и вызывает большое беспокойство у общественности: арабский рабочий на заводе опрыскал контейнеры с банками, предназначенными для отправки в различные магазины. Он сделал это при помощи спрея для уничтожения тараканов K300.

Спрей известен как очень опасное и токсичное вещество, которое ни в коем случае не должно попадать в рот или в глаза. Вещество может причинить большой ущерб и серьезные проблемы со здоровьем. Пока неизвестно, знают ли фабрике о действиях рабочего.

Пользователи сети тегают под видео компанию Coca Cola и израильскую полицию.

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Автор материала:
Ирен Давид
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