Возмутительное видео: арабский рабочий опрыскал банки с Coca Cola опасным веществом перед отправкой в магазины

Тревожная документация распространяется в социальных сетях и вызывает большое беспокойство у общественности: арабский рабочий на заводе опрыскал контейнеры с банками, предназначенными для отправки в различные магазины. Он сделал это при помощи спрея для уничтожения тараканов K300.

Спрей известен как очень опасное и токсичное вещество, которое ни в коем случае не должно попадать в рот или в глаза. Вещество может причинить большой ущерб и серьезные проблемы со здоровьем. Пока неизвестно, знают ли фабрике о действиях рабочего.

פיגוע טרור לכל דבר.

מחבל ערבי מרסס חומרי הדברה במטרה לגרום להרעלה המונית של יהודים.

וזה רק מה ש"דולף" לרשת.@IL_police @CocaCola pic.twitter.com/d4SsDfPvlb — Daniel Bursan (@DanielBursan) August 2, 2022

Пользователи сети тегают под видео компанию Coca Cola и израильскую полицию.

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