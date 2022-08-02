Психолога Юваля Карми отправили в тюрьму на три года за сексуальные преступления

Заявительница выразила недовольство столь малым наказанием, поскольку, по ее словам, она подвергалась длительной сексуальной эксплуатации в течение 4 лет

Суд Иерусалима приговорил психолога Юваля Карми к трем годам и трем месяцам тюрьмы за два случая сексуальных преступлений в отношении своих пациенток. Кроме того, он должен будет выплатить женщинам компенсации – одной 100 тысяч шекелей, а второй 30 тысяч шекелей.

Отметим, что обвинение требовало дать Карми три года и три месяца тюрьмы, тогда как адвокат настаивал на 9 месяцах заключения.

Как рассказал прокурор во время суда, насилие в отношении пациентки является отягчающим обстоятельством, а потому психолог заслуживает строгого наказания.

Напомним, что полиция арестовала Карми еще полтора года назад по подозрению в совершении сексуального преступления в отношении пациентки. Девушка обратилась к психологу за помощью из-за сексуального насилия, которому она подверглась в пять лет. Психолог использовал близость к пациентке и сексуально эксплуатировал ее.

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