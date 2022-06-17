Впервые командиром бригады ЦАХАЛа назначена женщина

В четверг командиром артиллерийской бригады 99-й дивизии назначена полковник Реут Реттиг-Вайс, которая стала первой женщиной на такой высокой должности в истории ЦАХАЛа.

Глава Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави присвоил Реттиг-Вайсс звание полковника. Она будет исполнять обязанности командира артиллерийской бригады и возглавит артиллерийское подразделение в военном центре подготовки городских войск «Цеэлим».

Она сказала: «Почти семь лет назад я присутствовала на церемонии основания этого подразделения и никогда в своих самых смелых мечтах не думала, что однажды буду командовать им. Это необыкновенная привилегия и огромная миссия».

Реут Реттиг-Вайс в 2017 году стала первой женщиной-командиром батальона подразделения беспилотников SkyRiders артиллерийского корпуса ЦАХАЛа, а до этого служила на должности заместителя командира батальона в артиллерийском корпусе.

На данный момент среди командиров ЦАХАЛа насчитывается 47 женщин-полковников. При этом количество женщин, служащих в боевых частях, увеличилось на 18%.

Ранее «Курсор» передавал, что Авив Кохави получил петицию против службы девушек в армии. Активистки организации «Шоврот шивьон» собрали 1000 подписей в поддержку петиции против службы девушек в боевых частях. Послание передали начальнику штаба ЦАХАЛа.

Также сообщалось, что женщины теперь могут служить в элитном спасательном подразделении ЦАХАЛа. На сегодняшний день 95% вакансий в ВВС открыты как для мужчин, так и для женщин, в том числе должности членов летных экипажей, бойцов системы ПВО, бортовых механиков, бортовых врачей и парамедиков.