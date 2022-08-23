Иран приступает к крупномасштабным учениям по всей стране

Учения будут проходить «от теплых вод Персидского залива и Оманского моря на юге до восточной, западной, северной и центральной частей страны», заявили в Иране.

Вооруженные силы Ирана проведут в среду крупномасштабные учения по всей стране с участием 150 беспилотных летательных аппаратов, чтобы продемонстрировать свою «мощь», сообщили сегодня государственные СМИ.

«Точность и мощность оружия… возможности систем наведения и управления, а также боевые возможности беспилотников — это то, что будет проверяться и оцениваться в ходе этих учений», — сообщил государственному телеканалу заместитель координатора вооруженных сил адмирал Хабиболла Сайяри.

Подробностей о том, как долго продлятся учения, не сообщается.

Иран начал разрабатывать беспилотники в 1980-х годах во время восьмилетней войны с Ираком.

«Это лишь часть беспилотной мощи… армии Ирана, которая выполняет операции в различных разведывательных, наблюдательных и боевых задачах», — добавил Сайяри.

Учения будут проходить «от теплых вод Персидского залива и Оманского моря на юге до восточной, западной, северной и центральной частей страны», сказал он.

Армия Ирана представила свой первый дивизион кораблей и подводных лодок, способных нести вооруженные беспилотники, в июле, когда президент США Джо Байден совершал турне по Ближнему Востоку.

В мае государственное телевидение показало кадры авиабазы ​​для дронов под горным хребтом Загрос на западе страны.

Соединенные Штаты и Израиль, заклятые враги Ирана, ранее обвиняли Тегеран в использовании беспилотников и ракет для нападения на американские силы и корабли, связанные с Израилем, в Персидском заливе.

Ранее «Курсор» писал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.

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