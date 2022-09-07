Впервые за 22 года: израильтяне смогут свободно помещать деревню Гаджар

Официально требования ЦАХАЛа не изменились, но теперь армия и полиция прекратили проверки документов на въезде в Гаджар.

Сегодня утром, 7 сентября, в разделенную между Ливаном и Израилем деревню Гаджар, израильтяне теперь смогут свободно въезжать и оставаться там ночевать.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

На единственной дороге, ведущей в деревню, находится блокпост, на котором проверяли документы и пускали только жителей Гаджера, а также тех, у кого было специальное разрешение ЦАХАЛа. Такие ограничения действовали 22 года.

А с сегодняшнего дня, любой израильтянин может свободно въехать в населенный пункт и остаться там с ночевкой. Подовом для изменения режима стало окончание строительства стены, отделяющей израильскую часть деревни от ливанской.

Официально требования ЦАХАЛа не изменились, но теперь солдаты не проверяют документы при въезде в деревню.

Вместе с тем в системе безопасности отмечают, что международный статус населенного пункта как спорного не изменился.

«Курсор» писал ранее, что для израильтян подешевеют международные авиарейсы. Компания «Эль-Аль» с 4 февраля открывает международный рейс в Гонконг, цена которого станет ниже 300-400 долларов ниже, чем на аналогичные рейсы у других перевозчиков.

Еще мы писали, что министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам с призывом немедленно покинуть Украину.