В Кнессете озвучили важные данные о репатриации за 2022 год

На первом слушании комитет Кнессета по репатриации заслушал экспертов и активистов по поводу массового притока граждан после вторжения рф в Украину.

Комитет Кнессета по репатриации собрался в понедельник впервые за два года, выслушав мнения экспертов по широкому кругу вопросов, в частности о массовом росте репатриации из бывшего Советского Союза после вторжения рф* в Украину наряду с сокращением репатриации из Северной Америки и Западной Европы.

В прошлом году наблюдался самый большой объем еврейской репатриации в Израиль, или алии, за более чем два десятилетия: почти 75 000 человек переехали в 2022 году. Более трех четвертей из них прибыли из рф, и почти 20% прибыли из Украины, что представляет собой примерно в пять раз больше, чем в предыдущем году, согласно данным Центрального статистического бюро, которые были представлены комитету Айяла Элиягу из Центра исследований и информации Кнессета.

Этот крупномасштабный приток создал серьезную нагрузку на израильскую инфраструктуру приема репатриантов, поскольку многие репатрианты изо всех сил пытаются выучить иврит, найти работу и интегрироваться в израильское общество. Поскольку многие репатрианты прибыли без своих вещей и без подготовки, правительство предложило специальную «выплату на проживание», чтобы помочь им встать на ноги в новой стране, но с тех пор это было приостановлено.

«Государство Израиль столкнулось с необычной проблемой. Я поговорю с министрами финансов и абсорбции, чтобы сохранить и продлить выплаты на проживание в этом году», — сказал член Кнессета «Исраэль Бейтейну» Одед Форер, который на прошлой неделе был назначен главой Комитета по делам репатриации, абсорбции и диаспоры.

Форер отметил, что комитет планирует провести на следующей неделе еще одно слушание по поводу нехватки учителей иврита в Израиле, что вызвало огромные задержки для новых репатриантов, которые должны выучить язык, чтобы интегрироваться в израильское общество.

Зеэв Элькин, переехавший в Израиль из Украины в 1990 году, сказал, что приостановка выплат стала особой проблемой для репатриантов из рф, многие из которых не смогли перевести свои средства из россии в Израиль из-за международных санкций против рф.

Йосеф Тайеб из сефардской ультраортодоксальной партии ШАС призвал правительство продвигать многолетнюю программу помощи репатриантам в трудоустройстве, образовании и жилье.

Тем не менее, наряду с этой крупной волной репатриации из бывшего Советского Союза, в прошлом году также наблюдалось значительное, хотя и ожидаемое, сокращение репатриации из Северной Америки и Западной Европы.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.