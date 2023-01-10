Искали склад БК: в Николаеве российские ракеты «Кинжал» пробили метровый слой бетона

Российские оккупанты обстреляли склад противокорабельных мин времен Второй мировой войны, думая что там находится склад с боекомплектом.

Ракеты «Кинжал», выпущенные армией рф* по Николаеву, пробили метр бетона в надежде взорвать склад с боекомплектом.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В итоге ракеты нацелились на старый минный могильник в Очакове Николаевской области.

Глава ОВА объяснил, что взрывная волна от Очакова дошла до Николаевской области потому, что российские оккупанты с огромной силой ударили по старому складу противокорабельных мин времен Второй мировой войны.

Старые мины находились на берегу в песке и их давно залили бетоном, чтобы не взорвались. Однако оккупанты подумали, что там находится склад боеприпасов и ударили туда.

«Мужественно туда стреляли — долго и нудно. Очень дорогими ракетами, вроде «Кинжала», двумя штуками, пробили метр бетона для того, чтобы взорвать… мины Второй мировой войны. Единственная проблема, что они сделали, это лишили окон и крыш полгорода Очакова и навели панику в Николаеве», — сказал Ким.

В итоге в Очакове повреждено более 100 домов повреждено. Уже известно о 8 пострадавших. Они в больницах, и люди продолжают туда прибывать.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.