Врачи дали израильтянам девять самых важных и простых в исполнении советов по здоровью на новый год

«В нашей стране солнце почти круглый год, поэтому моя рекомендация на новый год — ввести в свой распорядок дня применение солнцезащитного крема широкого спектра действия с фактором защиты не менее 30SPF. Это легче делать, когда вы регулярно ставите бутылочку с солнцезащитным кремом в удобное и доступное место возле выхода из дома или держите ее в разных сумках», — сказала старший врач отделения дерматологии Педиатрического центра Шнайдер.
3. Мужчины, не стесняйтесь, проверьте себя в чувствительной зоне
«В последние годы все больше и больше мужчин диагностируют рак яичка. Это наиболее распространенный вид рака среди молодых мужчин в возрасте от двадцати до тридцати лет. Предлагаемые сегодня методы лечения позволяют выздороветь в подавляющем большинстве случаев, однако ранняя диагностика облегчает лечение. К счастью для нас, положение яичек позволяет легко и просто провести самообследование. Так что посвящайте этому тесту две минуты раз в месяц», — сказал директор отделения андрологии, Ихилов.
4. Бросьте курить прямо сейчас
«Я ежедневно встречаю людей, которые сталкиваются с необратимым ущербом от курения. Это люди, чьи годы курения, иногда не слишком интенсивного курения, привели к полному разрушению их легких до такой степени, что они зависят от кислорода для каждого повседневной деятельности и имеют дело с надоедливым кашлем и большим количеством мокроты, которая заполняет дыхательные пути, затрудняя дыхание. Их всех объединяет огромное чувство сожаления, сопровождаемое чувством вины и стыда, поскольку это заболевания легких, которые являются прямым результатом курения сигарет, можно было предотвратить», — сказал директор службы трансплантации легких Медицинского центра Шиба.
5. Пейте чай с мятой, чтобы избавиться от газов
Старший гастроэнтеролог из Северного округа сказал: «Если возможность заболеваний исключена, можно постепенно, безопасно и эффективно уменьшить страдания от газов. Существует ряд продуктов, которые негативно влияют на пищеварительную систему. Наиболее распространенными являются: фасоль, лук, брокколи, капуста, цветная капуста, молочные продукты и газированные напитки. Рекомендуется свести к минимуму продукты, вызывающие газообразование. Ешьте небольшими порциями. Вместо 2-3 обильно питайтесь 4-6 раз в день небольшими порциями. Избегайте жевательной резинки и леденцов, которые могут вызвать заглатывание воздуха; курение также увеличивает заглатывание воздуха. Пейте чай с мятой или мятой. Масло мяты перечной расслабляет мышцы пищеварительной системы. Чашка горячего чая с мятой может облегчить газообразование и боли при метеоризме».
6. Начните ходить каждый день, и не обязательно по 10 тысяч шагов
«Оправдания закончились, с сегодняшнего дня мы все ходим! Помимо прямой и четкой связи физической активности с потерей веса и профилактикой сердечных заболеваний и смертности, доказано, что ежедневная физическая активность является важным фактором улучшения когнитивных функций и улучшения настроения. Новые исследования показывают, что около 4000 шагов в день достаточно, чтобы снизить смертность, и около 2500 шагов в день, чтобы снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала директор отделения кардиологии, Ихилов.
7. Уделяйте 6 минут в день уходу за кожей лица
«Мое здоровое решение на следующий год — инвестировать в себя, свое тело и свою кожу — несколько минут каждый день. Не ленитесь, не говорите «завтра», не говорите, что «дети, карьера и муж на первом плане». Инвестируйте в свою кожу минимальную процедуру ухода - три минуты вечером и три минуты утром», — сказала дерматолог.
8. Занимайтесь пилатесом, чтобы предотвратить боли в спине
«Большая часть населения Израиля страдает или будет страдать от проблем со спиной и болей. В последние годы аппаратный пилатес стал популярен, и для этого есть особая причина. Одна или две тренировки в неделю могут помочь вам укрепить мышцы корпуса и особенно мышцы, которые отвечают за вашу спину. Пилатес обладает способностью укреплять нас изнутри", — сказала специалист по семейной медицине в Службе здравоохранения Маккаби, Южный округ.
9. Повлияйте на своих детей, чтобы они начали какое-либо занятие – как можно раньше
«Когда дети занимаются спортом, это увлекательно и необыкновенно полезно для здоровья. Физическая активность в юном возрасте снижает количество жира в организме, риск ожирения в будущем, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет кости и снижает риск остеопороза и переломов в пожилом возрасте, а также улучшает работу мозга, концентрацию, оценки, социальные отношения, образ тела и самооценку, настроение, способность принимать горечь и отношения со взрослыми и многое другое. Чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, детям и подросткам рекомендуется уделять не менее 60 минут каждый день в среднем аэробной активности умеренной интенсивности и выше, а в дополнение к этому три раза в неделю более интенсивную и силовую активность», — сказал директор Национального института спортивной медицины в Шибе.
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