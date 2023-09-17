Врачи дали израильтянам девять самых важных и простых в исполнении советов по здоровью на новый год

Рош ха-Шана – отличная возможность начать здоровые привычки.

Как и каждый год, в этом году вы, вероятно, попытаетесь принять какое-то одно здоровое решение — диету, большую физическую активность или снижение стресса, но не факт, что вы будете этого придерживаться.

Walla! попросили девять опытных врачей дать по одном простому в исполнении совету, которому вам стоит придерживаться в новом году.

1. Прощайте себя

«В преддверии Нового года и Йом Кипура мой совет всем и самому себе — научиться быть немного более снисходительными к самим себе. Да, мы самые строгие и суровые судьи сами себе. Очень часто я вижу пациентов, которые напрасно истязают себя, винят себя в слабости, безосновательно заявляют, что у них нет надежды. В новом году я желаю себе и своим пациентам: давайте позволим себе иногда быть слабыми, уязвимыми и незащищенными. И давайте не будем стесняться обращаться за помощью, если это необходимо», — сказал директор психиатрического института, Ихилов.

2. Сделайте нанесение солнцезащитного крема рутиной