Врач назвал четыре продукта, которые влияют на здоровье сердца

Их рекомендуется ежедневно употреблять людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания.

Если ваша цель - поддерживать здоровье сердца, то есть несколько способов достичь этого: уделите внимание физической активности, старайтесь снизить уровень стресса и придерживайтесь правильного питания.

Об этом пишет "Eat this, no that".

Кардиолог Элизабет Клодес рекомендует употреблять орехи ежедневно, так как они содержат важные для сердца омега-3 жирные кислоты. Другие источники этого полезного вещества включают дикий рис, красную чечевицу, шпинат, кабачки, семена чиа, сардины и сельдь.

Ягоды также могут помочь укрепить здоровье сердца, поскольку они способны снизить воспаление в организме. Воспаление может быть связано с различными заболеваниями, и исследования показывают, что его снижение значительно снижает риск инсульта и сердечных заболеваний.

Цельнозерновые продукты являются важным источником пищевых волокон, которые многие взрослые не получают в достаточном количестве. Пищевые волокна помогают сохранять ощущение сытости на длительное время и поддерживают здоровье кишечника.

Листовая зелень содержит фитостеролы - природные растительные компоненты, которые препятствуют усвоению холестерина в кишечнике. Потребление фитостеролов может снизить уровень холестерина, а также помочь предотвратить инсульты, инфаркты, а также снизить риск развития диабета, рака и ожирения.

Ранее эксперты рассказали, как по рукам человека определить проблемы с сердцем.